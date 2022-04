OBRAZEM: Projekt Kolo pro život přinesl do Berouna velký dětský sportovní den

Ani deštivé počasí neodradilo na 400 dětí ze základních škol na Berounsku, aby si nepřišly zasoutěžit do prostoru kempu Na Hrázi a na vedlejší dopravní hřiště na velký dětský sportovní den. Akce se zúčastnily i ukrajinské děti z místní soukromé základní školy VIA Beroun. Cíl byl jediný, a to po covidových restrikcích a omezení opět žáky rozhýbat. Akce se do Berouna vrátila po dvou letech.

Z velkého dětského sportovního dne | Foto: Deník/Radek R. Kaša

„Pokaždé se snažíme v rámci našeho projektu Kolo pro život vybrat čtyři až pět lokalit ve větších městech. Kromě Berouna akci pořádáme ve středních Čechách také v Mladé Boleslavi. A vždy se domlouváme se zástupci města, aby nám posléze pomohli s propagací mezi regionálními školami a školkami. Tím, že nám město Beroun je ochotně nápomocno s Bikemaratonem, tak my zase rádi dopřejeme sportovní program místním dětem,“ uvedl hlavní organizátor projektu Tomáš Pravenec. Sportovní den připravil program zdarma, kde si děti mohly zasoutěžit v řadě disciplín. Vedle hodu na basketbalový koš nechyběla jízda dovednosti na kole po dřevěné pumptrackové dráze, fotbalová přesnost střelby na branku či skok z místa do dálky a řada dalších. Škoda Auto nachystala zase flotilu kol vedle dětského dopravního hřiště, kde si malí soutěžící procvičili dopravní předpisy a kondiční jízdu. Intenzivnější spolupráce Na akci se také přišel podívat místostarosta Berouna Dušan Tomčo, jenž především uvítal, že se po dlouhé pauze konečně mohl sportovní den v kempu uskutečnit. Hrnčířské trhy slaví kulatiny. Nabídnou i drátěné modely Volkswagenu Brouka „Kvůli covidové situaci jsme tento den vždy museli zrušit a termín se neustále odkládal. Takže mám velkou radost, že se to dnes konečně podařilo zorganizovat,“ uvedl. „Jsme za spolupráci s městem velmi rádi. Ta se každým rokem navíc zintenzivňuje a těší nás, že je prospěšná hlavně pro děti, které tímto můžeme zvát na zítřejší závody. Snažíme se, aby místní vnímali Bikemaraton hlavně jako svoji akci, takže děti z Berouna v sobotu startují zdarma a dospěláci mají výhodnější startovné,“ uzavřel Pravenec. Kolo pro život je cyklistický sportovní projekt pro širokou veřejnost a seriál amatérských závodů na horských kolech pro všechny bez rozdílu věku a výkonnosti. V současnosti je největší a nejlépe organizovanou akcí tohoto druhu v Evropě a pravděpodobně i na světě. Dalšími partnery pátečního berounského sportovního dne byla také společnost AVE a projekt Česko dribluje.