Nové zařízení v budoucnu nabídne místo až 150 seniorům. První klienti by se mohli nastěhovat do roku a půl. Vzniknout by zde mělo také kolem 60 nových pracovních míst. Celá investice se odhaduje zhruba na 150 milionů korun a opravený zámek by měl posléze nabídnout i wellness centrum.

Rekonstrukce začala v březnu. „Teď to jede v pomalejším tempu, kdy probíhají především přípravné a demoliční práce. Pořádně rozjet by se stavba měla v červenci,“ upřesnil technický ředitel a spolumajitel společnosti Tomáš Eckschlager.

V tuto chvíli se pracuje především na vybourávání vadných konstrukcí a vynášení odpadů. Z toho, co dělníci v objektech našli, by se prý s nadsázkou dalo sestavit několik felicií. Oříškem bylo také kolem 200 kubíků slámy, která se musela ručně vidlemi vynosit z podkroví objektů. „Přinejmenším to je zdroj energie, protože se zvířatům nedá dát. Něco si vzali sadaři, když letos přišly mírné mrazíky. Momentálně řešíme, která teplárna by si to vzala na spálení,“ podotkl Eckschlager.

Ze zámku v Tmani bude moderní domov pro seniory. Práci tam najde šedesát lidí

Při samotné stavbě bude zajímavostí zvláštního zateplení. Zůstane při něm zachována původní režná fasáda, která je na části objektů. „Půjde o zajímavý proces, kdy řemeslníci na nalepenou minerální kamennou vatu ‚vyskládají‘ ten samý profil. V podstatě vznikne fasáda před fasádou,“ popsal Eckschlager.

Tepelná izolace je podle něj pro provoz domova klíčová. „Památkáři u nás příliš nechtějí historické objekty zateplovat. Nakonec jsme se ale dohodli, že část objektů zateplit můžeme. Kdybychom takto velký areál provozovali nezateplený, umořily by nás jen náklady na energie,“ doplnil ředitel.

Co se naopak nepodařilo zachránit je původní barokní sýpka. Přežily z ní jen historické dřevěné sloupy, které pravděpodobně najdou využití jako vnitřní dekorace.

Stavbu domova společnost Senlife provádí bez dotací. Využívá vlastní prostředky a pomůže si úvěrem.

OBRAZEM: Zámek Nižbor zažil keltský Beltain

Na 28. května chystá společnost happening, který by měl záměr více přiblížit veřejnosti. Akce se uskuteční přímo v areálu, kde bude příležitost pomoci s vyčistěním parku s více jak stoletými stromy od náletových dřevin. Park by měl být poté k dispozici jak seniorům, tak i obyvatelům Tmaně. „V rámci akce budou probíhat komentované prohlídky zámku a hospodářských budov a zároveň se lidé dozvědí něco více o našem návrhu,“ dodal provozní ředitel a spolumajitel společnosti Lukáš Drásta.

Areál by měl posléze zůstat otevřený veřejnosti. „Velice si ceníme spolupráce s obcí, protože cítíme, že také hledají, jak nám pomoct, aby areál fungoval pro nás i pro veřejnost. Přejeme si, aby se podařilo vytvořit jakýsi druhý protipól současného centra obce u obecního úřadu. Historická náves byla totiž zde a je pro nás zajímavou myšlenkou ji sem dostat zpět,“ doplnil Drásta.