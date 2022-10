Pokud by se jednalo o větší úhyn, rychle by se na to přišlo. Na svědomí to velmi pravděpodobně mají pytláci. „Hodně nám sem chodí lidi pytlačit a uhlídat to je těžké. To byste u té vody musel neustále sedět,“ dodal hospodář.

V jiných letech do Kašparáku vysadili i kolem tisícovky kaprů. „V zásadě platí, že když do rybníka dáte hodně ryb, tak mají kolem 40 až 50 centimetrů. Když jich naopak dáte méně, tak mohou dorůst až do 60 centimetrů. Pro nás je ale lepší, aby ta ryba byla větší. Jindy jsme jich tady lovili kolem osmi set. Letos jsou ryby větší, ale mělo bych jich být daleko více,“ uzavřel Grunt.