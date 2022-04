Přednáška Petra Kulhánka se věnovala problematice, co vlastně čas je a odkud se bere. Už Albert Einstein pravil, že čas je relativní. To mimochodem značí, že u každého člověka plyne jinak. „V podstatě to znamená, že čas plyne v různých místech různě rychle. A dokonce i my sami ovlivňujeme chod času, protože kdokoliv svojí hmotností čas zakřivuje. Může to být Země, Slunce, ale i lidé. To vše je určeno právě pohybovým stavem objektu, jeho hmotností a dalšími faktory,“ vysvětlil fyzik.

V současnosti ale stále zůstává záhadou, kde se čas bere. Petr Kulhánek hovoří o tom, že se určitě musel někdy v období kolem Velkého třesku nějak vynořit. Jak? To stále zůstává nevyřešeno. Momentálně vědci pracují s vizí takzvaného emergentního času, kdy se předpokládá, že se vynořil na bázi určitých základních pochodů.

I o cestování časem

„Rád to vysvětluji na příkladu s flakónku voňavky, se kterou když praštíte v místnosti o zem, tak ty molekuly parfému chaoticky pobíhají a kdekdo by řekl, že to nikam nesměřuje. A najednou se ta vůně objeví na druhém konci místnosti. Takže se nakonec vynoří jakýsi spád té vůně, který ji žene někam pryč. A podobně se čas mohl vynořit právě na základě jistých elementárních procesů, kdy byl prostor kvantovaný. A mezi těmi kvanty přeskakovaly částice, což je ten chaotický pohyb voňavky, a z toho se nějak, přičemž ještě nevíme jak, mohl čas vynořit,“ objasnil Kulhánek.

Cestování časem velmi pravděpodobně zůstane ve sféře sci-fi, protože i když ji podle oblíbeného českého fyzika teorie umožňuje, v přírodě není prakticky reálná. „Pokud by se nám to povedlo, tak narušíme známou kauzalitu příčiny a důsledku. Takže by se mohlo stát, že vám shoří dům, ale až poté teprve co škrtnete sirkou,“ podotknul Kulhánek.

Science Café představilo nanochemii, březnovým tématem je čas a jeho plynutí

Další Science Café začne ve čtvrtek 21. dubna od 18.30 hodin, kdy dostane prostor popularizátor mediální gramotnosti Patrik Kořenář, který představí jak se nenechat konspiračními teoriemi vodit za nos. „Posluchači se mohou těšit na vyprávění o nejznámějších konspiracích, které je založeno na jejich hloubkovém výzkumu,“ uvedla k dalšímu vědeckému večeru Markéta Prošková, pedagožka volného času berounského DDM a koordinátorka projektu.