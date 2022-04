Posilování těchto hodnot je podle jejího vyjádření v každém dítěti je velmi důležité. „Vytváří elementární základ pro dozrání do dospělého člověka, který chrání svět kolem a šíří tyto hodnoty dál, do rodiny, do širšího společenství, do světa,“ vysvětlila.

V lesní školce Studánka na kraji Trubské je pro děti třídou převážně příroda

Obě školky si během vzájemných návštěv vyměňují zkušenosti z rozdílných přístupů k vzdělávacímu procesu. Jde například o odlišnosti, které vycházejí z kultury země, kde školky působí. „Velice se mi ve Studánce zamlouvá způsob, jak tady průvodci s dětmi přechází od jedné činnosti k druhé. Místo direktivních pokynů k tomu dochází zpěvem, který oznámí, co za aktivitu bude následovat. Myslím, že tohle je velice dobré,“ popsala Kristiansen.

V Norsku na druhou stranu dávají dětem více prostoru bez daného programu, kdy je dětem umožněno se seberealizovat prakticky neomezeně. Sandra Černá se tam podle svého vyjádření při své návštěvě naučila, že může takto „neorganizovanému“ dni více důvěřovat.

„V Česku jsme příliš dlouho navyklí na systém, že prakticky každý moment dítěte ve škole musí být kontrolovaný. Myslím si, že to je pro děti velmi stresující prostředí. Je pochopitelné, že pro nás je něco takového velmi těžké přijmout, ale po mé zkušenosti v Norsku jsem se přesvědčila, že to funguje velmi dobře,“ uvedla Černá.

I když obě školky praktikují lehce odlišné metody, staví na společném základě. Chtějí představit tento přístup ve výchově předškolních dětí nikoliv jako alternativní, nýbrž ryze inovativní. Jedním z klíčových faktorů je výuka venku založená na důvěře.

„Děti mají venku více prostoru na spontánní aktivity, které chtějí dělat. V Norsku pracuji ještě v tradiční školce a mám výbornou příležitost k porovnání. Děti z přírodní školky jsou méně klidnější a více kreativní,“ popsala Kristiansen, vzápětí však podotkla, že také v severské zemi mají limity.

Školka Småtjern Naturbarnehage sídlí blízko obce Grua asi 50 kilometrů severně od Osla. Funguje již 20 let.