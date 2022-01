OBRAZEM: Tři králové vyrazili do ulic. Sbírka pomůže rodinám z azylových domů

Na Berounsku vyrazili do ulic koledníci s kasičkami na příspěvky dárců do Tříkrálové sbírky. Jejich putování zahájily tradičními tříkrálovými koledami v atriu berounské radnice děti z místní katolické mateřské školy. Poté se Kašpar, Melichar a Baltazar spolu s ostatními dětmi, učitelkami a zástupci Charity Beroun, která sbírku zaštiťuje, vydali do města. U průvodu se záhy zastavilo několik kolemjdoucích s přáním přispět do kasičky zavěšené na krku jednoho z malých koledníků.

Do ulic Berouna vyrazili malí koledníci | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Tříkrálová sbírka letos probíhá až do neděle 16. ledna i v on-line formě. Na Berounsku půjde výtěžek na pomoc klientům azylových domů Charity Beroun, primárně rodinám s dětmi. „Peníze pravděpodobně pomohou například s nákupem školních pomůcek nebo podpoří volnočasové aktivity dětí z těchto rodin,“ uvedla koordinátorka sbírky Ivana Vašků a připomněla, že Charita Beroun sbírku provozuje už téměř třicet let, od jejího vzniku v roce 1993. Beroun zaplatí více za energie, zdražení se projeví i na vstupném do aquacentra Také letos Charitě Beroun pomohou s koledováním skauti z místních oddílů Radost a Naděje. „K nim se přidají i dobrovolníci v různých lokalitách, například na Tetíně, v Srbsku, Králově Dvoře, Louníně u Tmaně a Nižboru. Bývají zapojeny i jiné obce, ale letos to je kvůli pandemii opět hodně omezené. Začíná se v pátek a koledovat se bude po celý víkend,“ dodala Vašků. Katolická školka se tradice sbírky účastní už od vzniku Charity Beroun. „Jakmile se tradice tříkrálové sbírky obnovila, poměrně rychle jsme se zapojili. Pro děti je to úžasná zkušenost, protože si uvědomí, že svým malým přispěním mohou zajistit velkou pomoc lidem, kteří to potřebují. Hodně si o tom s dětmi povídáme, že ne všichni se mají tak dobře, že mají například tolik hraček a dostatek jídla,“ dodala ředitelka školky. Střední Čechy v číslech: republiková jednička, anebo spíš trojka? Vedle možnosti přispět do sbírky přímo koledníkům v regionu mohou lidé darovat libovolný finanční obnos také prostřednictvím on-line sbírky na webové stránce Charity Beroun.