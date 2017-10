OBRAZEM: V Berouně se sešli železničáři ze zahraničí

Střední Čechy – Pokud bych měla pocit, že něco nestíhám, klidně jednu pozici opustím – a hejtmanka to nebude. Těmto slovy na jednání středočeských zastupitelů reagovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na dotaz Věry Kovářové (STAN), jak chce stíhat svou práci poté, co byla zvolena poslankyní. V nové krajské radě má navíc hodně úkolů – do sféry její působnosti mají patřit oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu.