„Od osmé hodiny jsme tu zatím měli jen dvě auta. První přijelo hned ráno, asi pět minut po osmé hodině, druhé kolem půl desáté,“ řekla zapisovatelka Gabriela Vyoralová. Nízkou účast podle ní potvrzují i další drive-in volební místa. „Od kolegů z ostatních komisí máme informace, že ta účast je podobně nízká,“ potvrdila.

Stále se ale jedná o variantu, jak mohou lidé letos odevzdat svůj hlas. Nutné je prokázat, že je dotyčný člověk v izolaci kvůli infekci koronaviru. „K tomu, aby u nás člověk mohl volit, je potřeba mít potvrzení od lékaře či hygieny, že se zrovna nachází v karanténě. Může i zároveň využít našeho formuláře čestného prohlášení, kterým jim poskytneme. Tím se volič zavazuje k tomu, že zrovna se v karanténě nachází,“ vysvětlila Vyoralová.

Přijíždějící lidé musí u sebe mít občanský průkaz a prokázat tak, že je uzpůsoben volit. Pracovníci volebního místa poté poskytnou obálku, do které volič vloží volební lístek. „Urnu jim doneseme až k autu, aby mohli pohodlně svůj hlas do ní hodit přes okénko. Z auta by vůbec neměli vystupovat,“ objasnila Gabriela Vyoralová.

Odvolení tak nezabere ani pět minut. Volební místo drive-in v Berouně se oficiálně uzavře v 17 hodin.