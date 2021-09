Investice do komárovské školy vyšly celkově na 21,3 milionu korun. Z toho částku pokryly dotace v hodnotě 12,3 milionu korun. Dotaci v hodnotě 7,3 milionu korun poskytlo Ministerstvo financí ČR, MAS Brdy pomohlo s dvěma podporami v celkové hodnotě 2,14 milionu korun, prvním případě šlo o 1,6 milionu a v druhém o 540 tisíc korun. V neposední řadě pomohlo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s 2,7 miliony korun.

Hřiště poslouží i k oblíbené přehazované a kondičnímu cvičení. „Jde o výborné podmínky pro realizaci tělesné výchovy a sportu a to jak ve výuce, tak i ve volném čase,“ dodal ředitel s tím, že s novým hřištěm se budou zakládat i sportovní kroužky.

V sobotu 4. září bylo v rámci dětského dne představeno i multifunkční sportovní hřiště, které během léta vyrostlo v areálu školy. Děti si zde v rámci tělocviku či volného času budou moct zahrát řadu míčových her, jako je malá kopaná, volejbal, nohejbal či tenis a basketbal.

V Základní škole T. G. Masaryka v Komárově se děti a učitelé těší z nového vybavení do učebny fyziky, chemické laboratoře a nové počítačové učebny. Povedlo se zrekonstruovat sociální zařízení pro žáky a pedagogický sbor. Škola dostala také nové studijní prostory s knihovnou a multifunkční sportovní hřiště.

