Do areálu Místní organizace Českého rybářského svazu Králův Dvůr přijelo ve středu 15. prosince poslední nákladní auto, které do regionu přivezlo oblíbeného vánočního kapra. Ryby se během necelých deseti minut svezly po přistaveném žlabu do sádek a odtud se posléze budou distribuovat na stánky v celém regionu včetně hlavního města.

„Ryby od nás si lidé mohou buďto koupit přímo tady v naší prodejně v Popovicích, pak také například v Berouně na náměstí, Lochovicích ve statku, Zdicích u rybářských potřeb, ale i v Praze,“ řekl hospodář králodvorských rybářů Daniel Veselý.

Rybáři netušili, s kým se začali hádat. Šílený maniak u jezera rozpoutal jatka

Kapři se nechávají v sádkách před prodejem hladovět, aby se především takzvaně vyčistili. „Nemyslím si, že by to mělo mít přímý vliv na chuť masa. Kapr má svou specifickou chuť, o tom není sporu. Ale aby to byl ten typický bahňák, jak jej někteří znají, musel by opravdu žít celý život v zabahněném rybníku. Pak by to maso mělo mít tu typickou výraznou chuť. Ale vzhledem k tomu, že současný chov je intenzivní, kdy se ta ryba minimálně jednou přendává z rybníku do rybníku a je maximálně čtyřletá, maso není zas tolik cítit,“ vysvětlil hospodář.

Ani v Králově Dvoře se nevyhnou nutnému zdražení. Na vině je jak chladnější rok, tak i dopad zdražování energií.

Domácnostem vzrostou výdaje na energie o 943 korun měsíčně, uvádí studie

„V tomto ohledu začátek letošní sezóny nebyl příznivý ani pro nás, především pak studené jaro. Takže přírůstky nejsou podle našeho očekávání. Pak tu jsou náklady na dopravu, krmení ryb a práci. Momentálně tady na sádkách prodáváme kapra za 105 korun za kilo. Ale uvidíme, co udělá cena kolem 20. prosince, kdy všichni prodejci vyjedou do ulic,“ vysvětlil Veselý s tím, že v tomto případě by se cena mohla vyšplhat i k 120 korunám. Pro srovnání si lidé před dvěma lety museli připravit kolem stovky za jedno kilo.

Lidé si v Králově Dvoře kromě tradičního kapra mohou k vánočnímu stolu koupit i jiné druhy ryb. „Z devadesáti procent u nás narazíte na kapra. Nicméně si mohou u nás koupit také takzvané doplňkové ryby, jak jsou tolstolobik, amur, štika, sumec, lín, siven a pstruh. Tyto se dajá koupit pouze zde na sádkách,“ podotkl Veselý.

Kapr do vany rozhodně nepatří



S postupem času se jedná o poměrně zapomenutou tradici, od které se především za poslední tři dekády prakticky opustilo. Ryba v bílé vaně s chlorovanou vodou jednoduše trpí a při přenosu domů zažívá hned několik teplotních šoků.



„Rozhodně to není dobrý nápad. Chemicky upravená voda je pro nás sice dobrá, ale pro kapra nebo jakoukoliv jinou rybu vůbec,“ řekl Veselý. V králodvorské rybárně tak nabízejí veškeré služby spojené s prodejem. „Kapra vám rádi profesionálně zabijeme a naporcujeme dle přání,“ uzavřel rybář.