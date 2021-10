Po celý den byl připraven bohatý program, který započal zábavným dopolednem na farní zahradě. Tam na děti čekal skákací hrad, různé hry, soutěže a kreslení. Přítomní návštěvníci si rádi prohlédli výstavu dětských prací na téma A to je ta krásná země.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.