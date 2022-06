OBRAZEM: Výprava za houbami. Mykologové nacházeli v Hořovicích zajímavé kousky

Naďa Kolenská Externí fotografka a autorka

Mykologové a jejich příznivci se sešli v sobotu 11. června v Hořovicích, aby se vydali do lesoparku Dražovka a následně do zámeckého parku za sběrem hub. Všech 26 nadšenců v lese nacházelo to, co běžný návštěvník i houbař ani nezahlédne. Přišli nejen z blízkého okolí, ale přijeli také z Plzně i Prahy.

Z mykologické vycházky do lesoparku Dražovka v Hořovicích. | Foto: Naďa Kolenská