„Zdražit jsme bohužel museli. Jednak to je z obecně známého důvodu, kterým je růst cen energií. To nás sice postihlo až na konci roku, ale kvůli konfliktu na Ukrajině už v průběhu roku vylétly ceny pšenice čtyřnásobně. To nám výrazně zdražilo krmení. Takže jsme toto museli promítnout i do koncové ceny. Ty se ale snažíme držet níže i přesto, že nákup kapra dnes vyjde dráž než například loni,“ vysvětlil zástupce hospodáře králodvorských rybářů Vojtěch Suchan.

Dobře mířený úder dřevěnou násadou na temeno hlavy kapra dostatečně omráčí. Nato Vojtěch Suchan zkušeně přeruší ostrým nožem žaberní oblouky. Ryba se téměř okamžitě přestane hýbat a prakticky rychle vykrvácí. Jedná se tak o nejjednodušší a nejšetrnější způsob usmrcení. Lidé si poté odnášejí fakticky nejčerstvější rybí maso. Ve stánku nabízejí kompletní služby od zabití ryby, očištění až po čím dál více oblíbené filetování.

„Snažíme se rybu upravit dle přání zákazníků. Rybu zabijeme, zbavíme šupin a můžeme ji naporcovat. Úplně nejčastěji si lidé odnášejí klasický řízek z půlky, potom bych řekl, že jsou filety a hned v závěsu klasické podkovy,“ prozradil Suchan s tím, že lidé samozřejmě mají možnost si rybu odnést i živou.

Vedle klasického kapra lze od králodvorských rybářů koupit i jiné druhy ryb. Na sádkách v Popovicích, kde jejich organizace sídlí, mají ještě v nabídce amura, štiku, lína či sivena. „Určitě bych se také nebál trochu gastronomicky experimentovat. Moje paní například dělá kapra na černém pivě. Sám jsem tomu nevěřil, že to může být taková dobrota. Doporučuji,“ uzavřel Vojtěch Suchan.