FOTO: Děti se rozloučily se školou. Letní prázdniny čekají i na žáky z Lochovic

Budoucím středoškolákům ředitel popřál co možná nejlepší vstup do další životní etapy. „Všichni žáci ukázali vynikající výsledky. Protože jsou velmi šikovní, tak se jim povedlo dostat i na střední školy, kde je to je v současnosti velice náročné. Je to tím, že vycházejí početné ročníky a školy si mohou vybírat. Pevně věřím, že jsme je na středoškolský život dobře připravili,“ dodal ředitel.