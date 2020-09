Že se jedná o problém potvrdila třeba mluvčí berounské radnice a městského úřadu Jitka Soukupová. Beroun nové členy volebních komisí nadále shání.

„V rámci příprav voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje nám nyní vypadávají členové okrskových volebních komisí a dochází nám náhradníci, které jsme měli v záloze. Nové členy okrskových komisí stále hledáme. Zájemci se mohou ozvat na telefonním čísle 311 654 150 nebo emailu spr@muberoun.cz,“ uvedla Soukupová.

Ta zároveň krotila obavy možných zájemců týkající se nákazy. Při návštěvě volebních místností budou platit hygienická opatření. „Budeme dbát na dodržování pravidla 3R – rozestupy, roušky, dezinfekce rukou. Každý volič si musí před vstupem do volební místnosti vydezinfikovat ruce, mít roušku a budeme dbát i na to, aby lidé do místnosti nevstupovali po skupinkách,“ dodala mluvčí.

Problém doplnit volební komise mají také v Králově Dvoře, což potvrdil i starosta města Petr Vychodil. „Samozřejmě že nám odříkávají. Navíc nevíme, zda v průběhu těch dnů zbývajících do voleb někdo nepůjde do karantény,“ reagoval starosta města.

Podle něj však není jediným důvodem zhoršující se epidemiologická situace, ale i finanční ohodnocení, které členové volební komise za práci dostanou. Podle starosty bude město otázku výše odměn ještě řešit. „Za dva dny strávené v roušce, finanční ohodnocení tomuto neodpovídá. I když věřím, že drtivá většina lidí to dělá z důvodu, že chce pomoci, tak tisícikoruna navíc každému město nezabije a těm lidem to pomůže,“ dodal starosta.

Naopak další města či obce s obsazením komisí takový problém nemají. „Problém s tím nemáme, nevím o ničem,“ shrnul starosta Hořovic Jiří Peřina.