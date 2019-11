Obyvatelé Suchomast žádají zkrocení nákladní dopravy a přístavbu školky

Anonymně se mohli obyvatelé Suchomast vyjádřit k problémům v obci; stejně tak mohli napsat, co by si přáli zlepšit. Obyvatelé navrhli mnohé: od konkrétních investic, přes mezilidské vztahy, až po oceňování občanů. „Mile nás překvapilo, že se neobjevily vulgární příspěvky, urážlivé, případně někoho osočující. Připomínky jsou podnětné a těm, kteří se vyjádřili, záleží na tom, aby se nám v Suchomastech žilo co nejlépe,“ uvedlo vedení obce Suchomasty.

Ilustrační foto. | Foto: archiv obce