„Provoz bude mít jasná pravidla, která budou na ceduli umístěné v těsné blízkosti nástupu do skluzavky. Bude tam i semafor, jenž bude signalizovat, kdy je možné jet. Dále budou na obou koncích umístěny poklopy pro uzavření skluzavky. A počítá se s tím, že se z důvodu bezpečnosti skutečně bude na noc zavírat,“ vysvětluje ředitel Berounské sportovní Antonín Marx s tím, že poklopy budou i ochranou proti případnému vandalismu.

Pracovníci Berounské sportovní se budou starat rovněž o denní údržbu atrakce. Výdaje by měly být minimální. „V celkovém rozpočtu skutečně půjde o velmi zanedbatelnou položku. Pokud ale bude muset dojít k většímu zásahu do technologie, už by to měl na starosti samozřejmě dodavatel. Osobně však věřím, že se naši občané budou chovat slušně a ohleduplně a nebudou mít potřebu ničit, co se zde buduje primárně pro naše děti,“ pokračuje Marx.

Velkým tématem mezi občany je i bezpečnost v době, kdy bude skluzavka otevřena. Zvažuje se i eventualita instalace kamer, které by místo monitorovaly. „O kamerovém systému se bavíme a uvidíme, co nám především dovolí legislativa. Ale osobně si myslím, že by to bylo přínosné,“ poznamenal ředitel.

Náklady dva a půl milionu platí nadace

Město Beroun se do projektu za zhruba 2,5 milionu korun pustilo s podporou Nadace Tipsport, která jej stoprocentně zafinancuje. S nápadem přišel loni dnes už bývalý zastupitel Radek Dolejš (Nezávislí Berouňáci), který se nechal inspirovat v Rakousku.

Ocelovou skluzavku instalují pracovníci firmy Alfeko, jež se na podobné herní prvky specializuje. Otevřít by se měla na konci dubna. Přesné datum bude ještě upřesněno.

Projekt sice spousta berounských občanů vítá, nicméně se proti němu zvedla i vlna odsuzujících názorů, a to jak z řad veřejnosti, tak ze strany opozičních zastupitelů.

„Se záměrem nesouhlasíme stejně jako loni, kdy byl představen. Jde sice o zábavnou věc, která je ale nekoncepčně umístěna. Na zanedbanou Městskou horu se má zpracovávat soutěž architektonických návrhů, jak by se mohl lesopark v budoucnu proměnit. A teprve z těchto nových poznatků by mělo vyjít, zda tam ta skluzavka má být, nebo by tam mělo vzniknout něco vhodnějšího. Myslím si, že kdyby nadace nejdříve přispěla spíše na takovouto řádnou studii, bylo by to mnohem prospěšnější,“ uvedl lídr nejsilnějšího opozičního hnutí Beroun sobě Martin Veselý.

Podobným názorem přispěl na facebookové stránky Nezávislých Berouňáků i uživatel Josef: „Je to trochu paradox. Městská hora a hřiště působí zanedbaným dojmem. Místo řádné údržby herních prvků a jejich rozšiřování se buduje kontroverzní tobogan, jehož přínos je velmi diskutabilní.“

Někteří občané už si pro skluzavku našli vlastní označení jako například plynovod, potrubní pošta nebo tunel města.