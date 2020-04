ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Snažíme se udržet, aby vše od dodávek tepla a vody až po služby jako je například svou odpadů fungovalo. Jsme neustále v kontaktu s těmito firmami. Kromě toho se neustále snažíme zajistit ochranné pomůcky pro občany. Některé várky již dorazily, rozdáváme je organizacím, které poskytují služby a servis pro starší občany,“ řekl Berounskému deníku místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že už počátkem minulého týdne začala distribuce i těm nejstarším občanům a postupně i těm o několik let mladším.

„V první fázi dostali roušky lidé nad 85 let, ve středu byly doporučeny lidem ve věkové skupině 80 – 84 let. Tímto způsobem už město mezi berounské seniory rozdalo téměř 800 roušek. A další obálky se právě na berounské radnici kompletují. V nejbližších dnech dostanou ochrannou pomůcku lidé ve věku 75 – 79 let, kterých je v Berouně téměř 800. V následující vlně budou roušky předány nejpočetnější skupině seniorů ve věku 70 – 74 let a 65 – 69 let. Těch je v Berouně přes dva tisíce,“ upřesnila mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Roušky a respirátory rozdává mezi své obyvatele také město Králův Dvůr. „Ochranné pomůcky míří prioritně nejen ke starším obyvatelů, ale rovněž k lidem, kteří poskytují služby pro seniory, rozvážejí jídla, poskytují služby lidem,“ informoval starosta města Petr Vychodil.

V řadě obcí vyrostly takzvané rouškovníky. Na stromy či stojany lidé umisťují doma vyrobené roušky, ti ,kteří je potřebují, si je mohou zdarma vzít.