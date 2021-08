V očkovacím centru Nemocnice Hořovice budou podávány jen vakcíny pro věkovou skupinu 12 až 15 let. Ostatní zájemci o očkování se stále mohou objednat do velkokapacitního očkovacího centra v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Očkování proti koronaviru v hořovické nemocnici. | Foto: Petra Horáková

V hořovickém zařízení minulý týden naposledy očkovali mladistvé osoby a starší. „Minulý týden byl poslední, kdy jsme podali první dávky vakcín osobám starších 15 let. Zároveň doočkujeme všechny, kteří jsou do našeho centra objednaní k podání druhých dávek. Od tohoto týdne už pokračujeme v očkování pouze dětí, které jsou ve věkové skupině 12 až 15 let (včetně). Očkování dětí bude probíhat v prvním patře hlavní budovy ve vyhrazených termínech,“ upřesnil ředitel nemocnice Michal Průša.