V královodvorské i v hořovické základní škole se nově otevře Dětský klub, který je primárně určen pro děti pracujících rodičů. V rámci projektu Lék na nudu ho povede středisko volného času Domeček Hořovice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček

„Prostřednictvím Dětského klubu chceme zajistit bezpečnou péči o děti v době, kdy jejich rodiče potřebují chodit do práce. Otevřen bude v pracovních dnech od půl jedné odpoledne do šesti večer a v případě zájmu rodičů také ráno od sedmi do osmi hodin. Ve dnech ředitelského volna nebo o kratších prázdninách bude klub otevřen od sedmi ráno do pěti hodin odpoledne,“ uvedla ředitelka Domečku Hořovice Vladimíra Šlosarová.