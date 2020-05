Od pondělí se otevírají všechna pracoviště úřadu

S postupným rozvolňováním vládních opatření zavedených proto šíření nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 se vrací do normálního provozu veřejné instituce, ale také muzea či infocentra. Od pondělí by měla být také již otevřena veškerá pracoviště Městského úřadu Beroun. Sdělila to Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice.

Berounská radnice. | Foto: DENÍK/Roman Klenovič

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE V pondělí se otevřou v Berouně nejen dveře všech zdejších mateřských škol, ale také veškerá pracoviště Městského úřadu Beroun. Obnoven by tak měl být „předkoronavirový provoz“. Všechna pracoviště městského úřadu budou otevřena v pondělí a ve středu vždy od osmé do šestnácté hodiny. Autobusy i vlaky jedou od pondělka normálně. Jako před koronavirem Přečíst článek › Oddělení občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů a evidence vozidel v budově Policie v Tyršově ulici bude vyřizovat žádosti občanů také v úterý a ve čtvrtek vždy od osmé do třinácté hodiny. Parkovací karty se vydávají v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a poté od 13 do 16 hodin. „Je potřeba i nadále dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů. U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce. Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna@muberoun.cz,“ napsala mluvčí radnice Jitka Soukupová na webu města. V Brdech už vysadili přes čtvrt milionu nových stromů Přečíst článek › Beroun naváže spolupráci s dalšími městy při nákupu energií Přečíst článek ›

