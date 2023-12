Králův Dvůr nyní přistoupil k úplně stejnému kroku. Z letošních 700 korun stoupne poplatek v následujícím roce na tisíc korun. Jak připomněl starosta města Petr Vychodil, od poplatku jsou osvobozeni senioři nad 70 let a děti do čtyř let věku.

„Děti od pěti do patnácti let a senioři ve věku 65 až 69 let mají sazbu sníženu. Letos platili 600 korun a v příštím roce to bude 800 korun,“ dodal Vychodil.

Ze sedmi stovek na tisíc korun stoupne v roce 2024 poplatek za odpady také v Hořovicích.

A tisíc korun zaplatí nově i lidé v Chyňavě, kde byli ještě letos na osmi stovkách. „Obec každý rok doplácí přes 1,5 milionu korun za likvidaci odpadu, a pokud by se nepřistoupilo ke zvýšení poplatku, tak by to v příštím roce bylo už přes dva miliony. Pro děti a důchodce stoupne poplatek z letošních tři set na pět set korun,“ potvrdil chyňavský starosta Zdeněk Steiner.

Tisíc korun za chaty a chalupy

Poplatek tisíc korun v Chyňavě platí i pro majitele nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen.

Podle starosty pochází obrovské množství odpadu právě z kontejnerů v rekreačních oblastech na katastru obce, kde se nachází přes tisíc objektů. „Je smutné, že majitelé chat nechtějí platit poplatky za odpady a stále dokola opakují, že platí už ve svých městech a obcích,“ poznamenal Steiner s tím, že občané Chyňavy na rekreanty doplácejí.

V Litni, kde dal letos za odpady každý trvale žijící občan 750 korun, stoupne poplatek na 900 korun. Ve Zdicích se zdražuje o stovku, z devíti stovek na tisíc korun.

O stejnou částku zvedá poplatek i Vižina, ze sedmi set na osm set korun. Za děti od šesti měsíců do 18 let se letos platilo 300 korun, senioři nad 70 let hradili 500 korun. V příštím roce se částky u obou skupin zvedají o padesátikorunu.

Asi nejnižší poplatek za odpady mají v regionu Cerhovice - a roční pětistovka se v následujícím roce nezmění.

V Bykoši se neplatí za odpady za osobu, ale za objem popelnice. „Většina lidí má popelnici o objemu 120 litrů, za jejíž vývoz platili letos 1000 korun. Jen zhruba tři rodiny mají popelnici o objemu 240 litrů, za kterou daly 2000 korun. Částky zůstávají stejné i pro příští rok,“ potvrdil starosta Bykoše Jan Pužík a připomněl, že zimní svozy jsou každý týden, letní jednou za čtrnáct dnů.

Jedenáct stovek za domácnost

Podobný systém mají i v Hýskově. Poplatek za svoz odpadu tam bude letos zvýšen z 0,8 koruny na jednu korunu za litr. „Například za popelnici o objemu 120 litrů s nastavenou frekvencí vývozu jednou za měsíc bylo letos uhrazeno za celou domácnost 1 152 korun a od ledna to bude nově 1 440 korun," vysvětlila starostka Hýskova Veronika Šmolcnopová.