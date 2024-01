26. října se v noci ve 3.30 na dálnici D5 u Berouna srazila dvě auta. Kolizi předcházel náraz osobního vozidla do středových svodidel, při němž se auto obrátilo do protisměru. Po nárazu řidič vozidlo na chvíli opustil, pak se ale do něj vrátil a když byl uvnitř, narazila do něj dodávka. Vlivem nárazu byl řidič vymrštěn na dálnici, kde ho přejel nákladní vůz, který nezastavil a pokračoval dál. Policie po něm pátrala. Řidič osobního auta na místě zemřel. Provoz na Prahu byl uzavřen do 6.30 hodin. Policisté odklonili dopravu mezi exity 18 a 14. Kolona nákladních aut se pak rozjížděla několik hodin.

Tragédie na D5. Řidiče osobáku vymrštil náraz na silnici, tam ho přejel kamion