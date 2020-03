Obchody s plochou nad pět set metrů čtverečních musí vždy od osmi do deseti hodin zajistit, aby se v obchodě nacházeli pouze lidé starší pětašedesáti let. Jedná se o jedno z krizových opatřeních vlády České republiky proti šíření nového a nebezpečného koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19. Ostraha má ve zmíněný čas právo nahlédnout do vaše občanského průkazu kvůli ověření věku. Právě senioři a také lidé chronicky nemocní či s oslabenou imunitou jsou totiž nejrizikovější skupinou v souvislosti se šířením nebezpečného koronaviru. I lidé na Berounsku toto nařízení chápou a přizpůsobují se mu, ovšem nařízení postrádá smysl, jelikož někteří starší lidé vyrážejí nakupovat i v jinou dobu.

„Upřímně je mi to jedno. Ráno si přispím a sjedu nakoupit později. Ovšem co mne zaráží, když jedu do marketů v podvečerních hodinách, přesto zde vidím velmi často nakupovat seniory. V tu chvíli podle mne podobná opatření postrádají smysl. Chápu, že to je krok pro zajištění většího bezpečí pro lidi z rizikových skupin, ale já do obchodu nesmím, odpoledne pak senioři, někteří, jdou vesele nakupovat. Přiznávám, nechápu to. Nařízení by mělo logiku, pokud by senioři opravdu si ráno nakoupili a pak už zbytečně neriskovali,“ napsal nám do redakce Adam Novotný.

Berounský deník tak v sobotu testoval, jak moc starší lidé navštěvují vybrané markety. Způsob testování byl jednoduchý. Stejně jako v minulém týdnu i tentokráte jsme monitorovali stovku lidí, kteří mířili do obchodu v nákupní zóně, kde se nacházejí markety Kaufland, Penny market a Billa. Ze tří set lidí do obchodu zamířilo třicet lidí evidentně v seniorském věku (Deník vybíral podle vzhledu, je tedy možné, že číslo může být o několik jednotek menší či naopak větší, jelikož redakce nemá právo ověřovat věk podle občanského průkazu, pozn.red.). V součtu to tedy znamená, že každý desátý byl senior, který měl možnost nakoupit si ve vyhrazeném čase.

Deníku se podařilo získat reakci Jiřího Pokorného, seniora ovšem závislého na rodině. „Bydlíme, respektive trávíme nyní čas na chatě u Nižbora u řeky Berounky. Jednou za týden vyrážíme se synem sem do marketů na veliký nákup, abychom nakoupili zásoby na celý týden. Přes týden pak ani nechodíme do obchodu v obci,“ řekl Petr Šnajdr.

Všude strach

Zatímco v „běžných“ dnech by bylo samozřejmostí, že lidé ve frontě u pokladen jsou namačkáni jeden na druhého a nákupními košíky sjíždějí paty lidem před nimi, nyní je situace opačná. Nakupující se snaží dodržet maximální hygienická opatření a doporučené dvoumetrové rozestupy dodržují. Ovšem občas se i najde někdo, komu je toto na obtíž. „Dodržovat dvoumetrový rozestup je nesmysl, úplně to tu nejde,“ reagovala paní na výtku muže, který čekal v jednom z marketů ve frontě, ovšem paní jej předběhla se slovy o spěchu. Jedná se ale spíše o výjimku.

Stejně tak je vidět strach z možné nákazy koronavirem i na parkovištích. Řidiči totiž již neparkují zběsile na těsno jeden vedle druhého, ale pokud je to možné, odstavují svá auta do volnějších míst.