Silnice číslo 118 je defakto jedinou rozumnou spojkou mezi městem Příbram a Zdice vedoucí přes Brdy. O její rekonstrukci se mluvilo už v minulých letech, menší část ve směru od Příbrami se podařilo již rozšířit na rozměry odpovídající vytíženosti, nicméně na další část se nedostalo.

„Tuším, že některé dílčí věci se někde udělali, ale jinak je ta silnice v nevyhovujícím stavu. Místo je úzká, nechybí díry v silnici a podobně. Na to o jak důležitou silnici se jedná, tak je zanedbaná,“ řekl Deníku Miroslav Novotný, který pracuje jako řidič u jedné z firem rozvážející zásilky.

„Jestli to ale budou opravovat, tak doufám, že v nějakých rozumných etapách. Protože ta silnice je doopravdy jedna jediná rozumná spojka mezi Příbramí a Berounskem,“ dodal s tím, že už nyní je provoz takzvaně na hraně v Rejkovicích. Kvůli pracím na inženýrských sítí je tu od konce června uzavřen jeden jízdní pruh. Dopravní omezení by mělo skončit nejpozději k poslednímu dni listopadu.

„Poblíž města Jince mám rodiče. Mají usedlost na samotě, jezdíme tam trávit volné víkendy a letos i dovolenou. Je pravda, že silnice by si opravu zasloužila, je to zde místy dost nebezpečné, zvláště na některých mostech se silnice zužuje. I když bychom chtěli jet jinudy, nelze to, je to jediná silniční spojka,“ potvrdila Deníku Berouňačka Radka Müllerová a dodala: „Vlakem jsme to zkoušeli, ale rodiče již nejsou tak vitální, aby pro nás třeba tatínek přijel autem.“

Jenže nyní podle informací z Krajského úřadu Středočeského kraje svítá na lepší časy. Silnice druhé třídy číslo 118, která je právě v majetku kraje, by se měla začít v příštích letech opravovat. Musí se ale nejprve připravit jednotlivé projekční dokumentace. Podle mluvčí krajského úřadu Heleny Frintové se již uskutečnil minitendr na výběrové řízení na zhotovitele projekčních prací a i inženýrské činnosti.

„Příští týden bude podepsána smlouva a začne se s projekční přípravou dokumentace pro územní rozhodnutí. Projekční příprava by měla trvat zhruba dva roky,“ reagovala na dotaz Deníku mluvčí úřadu Helena Frintová.

Odhadované náklady realizace stavby se pohybují představují zhruba 80 milionů korun, předpoklad zahájení stavby je začátek stavební sezony v roce 2023. „Toto bude ale upřesněno na základě zpracovaných rozpočtů. Stavba by měla být spolufinancována z Evropských fondů,“ dodala na závěr mluvčí krajského úřadu.