V Králově Dvoře pravidelně zaznamenávají více nových prvňáčků už řadu let. Rozdíl je opravdu obrovský. Zatímco v roce 2010 nastoupilo do prvních tříd obou základních škol 76 dětí, o jedenáct let později to bylo už 129 dětí. Během jedné dekády tak jde o více než čtyřiceti procentní nárůst. Loni v září město pro tento školní rok otevřelo pět prvních tříd, letos to bude dokonce šest, a to s naplněnou kapacitou třiceti dětí na třídu.