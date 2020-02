Energetici nyní pracují na odstranění škod. Vzhledem k tomu, že orkán zasáhl celé území České republiky, to ale bude nějakou dobu trvat. Jak uvádějí středočeští hasiči, nejčastěji po sobě orkán zanechává popadané stromy, případně spadané tašky ze střech či pergol.

Od 22. hodiny 9. února, kdy začala platit výstraha kvůli orkánu, evidovali hasiči až do pondělního rána hasiči celkem 34 událostí. „Z toho 29 událostí jsou popadané stromy přes pozemní komunikace,“ řekla Tereza Fliegerová, mluvčí středočeských hasičů. V obci Obora u Lochovic řešili hasiči uvolněný plech na billboardu, v Berouně se v Košťálkově ulici uvolnila střecha z panelového domu a visela přes okraj.

Nešvarem poslední doby jsou ale létající trampolíny, podotkla Tereza Fliegerová. „Lidé nechávají velké trampolíny na zahradě, když se do nich opře vítr, tak to může odlétnout a je to poměrně nebezpečné,“ uvedla. To se stalo například v obci Vysoký Újezd.

Jak uvedla Soňa Holingerová Henrychová, mluvčí společnosti ČEZ, nejvíce poruch odborníci řeší ve Středočeském kraji, kde je 39 poruch na vysokém napětí. Na celém území kraje je bez elektřiny na 37 tisíc domácností.

