Psychiatr Martin Hollý

Martin Hollý působil 26 let v Psychiatrické léčebně Bohnice, z toho ji čtrnáct let vedl. Nyní stojí v čele Centra duševní rehabilitace Beroun.

„Raději přijít zbytečně než pozdě,“ řekl psychiatr o konzultacích s odborníky, zasáhne-li člověka nejistota, zda duševně nestrádá. Základními příznaky může být podleč něho snížená schopnost prožívat radost, mizerný spánek nebo nechuť k jídlu. Varovné je, pokud tyto stavy přetrvávají den co den po dva týdny.

Psychiatr a sexuolog MUDr. Martin Hollý, MBAZdroj: Deník/Michal Bílek

