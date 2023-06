Po léta připomínala cesta prostranstvím před berounským obchodním domem návrat do šedivých socialistických dob. Rozbitý beton, sklo, železo… Teď už je ale rekonstrukce této plochy po více než roce od zahájení prací hotova. Na proměnu se ale čekalo poměrně dlouho, jak potvrdili místní obyvatelé, podle kterých se debaty o opravách takzvaného druhého berounského náměstí vedly nejméně přes deset let.

Prostranství se změnilo v moderní funkční plochu, které dominuje světlá kamenná dlažba s vyobrazením hvězdy a stejnojmenným nápisem, nepřehlédnutelným při vstupu z ulice Třída Míru. Dříve tam na rozbitých lavičkách většinou posedávaly skupinky lidí, kteří především popíjeli alkohol. Nyní prostor výrazně ožil a patří hlavně dětem, které rovná plocha láká k jízdám na koloběžkách a skatech, tráví čas i přímo na ploše nebo na terasovitých schodech naproti obchodnímu centru.

Stromy časem poskytnou příjemný stín

Na berounském sídlišti tak vznikla multifunkční plocha, kde si lze sednout na lavičky podél travnatých ploch i na čtyři kruhové lavice okolo nově vysázených stromů, které časem poskytnou v horkých dnech příjemný stín. Prostor je přitom navržen tak, aby se tam mohly pořádat menší trhy či kulturní vystoupení.

Během projektování se myslelo i na suchá období v roce. Pod plochou náměstí je totiž umístěna retenční nádrž sloužící k zachycení dešťové vody, která se následně využije na údržbu zeleně. Pod povrchem je skryta také technologie, která pohání více než čtyřicet fontánek. Ty se spouštějí především v horkých dnech a jsou barevně podsvíceny.

Zachována zůstala plastika z pískovce s názvem Sepětí od české akademické sochařky Adély Matasové, která pochází ze 70. let minulého století. „Pamatuji si, jak jsem dostala půdorys náměstí, kde měla být plastika jakousi dominantou prostoru náměstí s bazénem. Když jsem si poté místo prohlédla, usoudila jsem, že bude výborné, když to bude objekt ve tvaru vajíčka, který se jakoby uzavírá a vytváří sílu sepětí,“ řekla Deníku Matasová.

Sepětí připomíná přírodní energetické síly

Sepětí je jednou z mála trojrozměrných plastik, které sochařka vytvořila, a podle jejích slov má vyobrazovat přírodní energetické síly. „Ty se navzájem prolínají, přitahují a vytvářejí tento tvar, do kterého si poté může každý promítnout svou představu,“ vysvětlila a ve vzpomínkách se vrátila do doby, která práci na plastice předcházela. „Musela jsem jít s návrhy ke komisi, to bylo tehdy vždycky hodně tristní, ale schválili mi to,“ dodala Matasová.

Náklady na rekonstrukci prostoru před Hvězdou byly vyčísleny na 22,2 milionu korun bez daně. Město přitom na dokončení projektu nespěchalo, protože byly ve hře dotace od ministerstva pro místní rozvoj, které by mohly pokrýt až 85 procent nákladů. Na otázku, zda se povedlo na tyto peníze dosáhnout, radnice Deníku neodpověděla.