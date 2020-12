„Letos se to toho pustilo hodně lidí, především ve skupinkách, což je bezpečnější. Hlavně na Kosově v Berouně bylo ještě v listopadu s ohledem na roční dobu dost plno. Loni jsem u vody moc lidí nepotkával,“ říká Jiří Pouček z Chyňavy, který se otužování věnuje přes patnáct let.

Podle berounské praktické lékařky Barbory Darebné otužování nejen podporuje imunitu, ale zároveň přispívá ke zlepšení fyzické a psychické kondice.

Začátečníci by se podle ní ovšem měli nejdříve ujistit, zda jsou v dobrém zdravotním stavu.

„Je důležité, aby člověk nebyl například kardiálně nemocný, třeba čerstvě po infarktu. A určitě by neměl být akutně nemocný například s teplotami nebo infekcí,“ vysvětluje berounská lékařka. Ani zdravý člověk by se však neměl nořit do chladných vod bez předchozí přípravy.

Studené sprchování

„Měl by si předem něco nastudovat a pak začít pozvolna, nejdříve zjistit, jak jeho tělo vnímá chlad, aby to pro netrénovaný organismus nebyl velký šok,“ připomíná Darebná, podle které může příliš razantní otužování začátečníka vyčerpat, následkem může být akutní onemocnění, nejčastěji prochladnutí.

Podle rad zkušeného otužilce Jiřího Poučka by otužování venku mělo předcházet domácí sprchování studenou vodou, nejlépe hned ráno. Sám takhle před lety, kdy často marodil, s otužováním začínal.

Tehdy si vzpomněl, jak mu v dětství otec radil, že po studených ranních sprchách bude zdravější. „Tak jsem to začal praktikovat. Rychle, během čtyř, pěti dnů se to stalo docela rutinou. Studená voda mi přestala být nepříjemná,“ vzpomíná otužilec.

Osm stupňů na Slapech

Plavání ho ze začátku příliš nebavilo, i proto, že míval křeče v nohách. „To se mi ale letos podařilo vyřešit a v listopadu jsem přeplaval Slapy,“ říká Pouček, podle kterého voda tehdy mohla mít kolem osmi stupňů.

Studené počasí Jiřímu Poučkovi nevadí, horší to bývá v létě. „S vedrem to mám trochu těžší, teploty nad třicet stupňů už mi začínají být nepříjemné,“ říká otužilec, který preferuje dovolené v chladnějších krajinách.

Bez častých nemocí

Časté nemoci jsou u něho už dávnou minulostí. Díky otužování se totiž tělo dokáže lépe vyrovnávat se změnami teploty, což snižuje riziko nachlazení.

Prospěšné účinky otužování při správném postupování potvrzuje i lékařka. „Vzhledem k nižší fyzické aktivitě v práci i doma, kdy jsou lidé relativně stabilně v teple, nemá organismus šanci si vybudovat rezervy. Okamžitě pak při jakékoli drobné změně prostředí onemocní,“ vysvětluje Darebná.

Otužování může být rekreační i sportovní. Pod rekreačním si lze představit sprchování domácí studenou vodou nebo sportování v zimních měsících v lehčím oblečení. Ke sportovnímu otužování už patří plavání ve studené vodě, která má méně než deset stupňů.