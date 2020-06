S vlnou rozvolňování vládních opatření zavedených proti šíření nemoci Covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, postupně uvolňují svá nařízení také jednotlivé instituce. Pacienti mířící do hořovické nemocnice tak již nemusejí procházet takzvaným filtračním stanem. Uvedla to nemocnice na svých webových stránkách.

Takzvaný filtrační stan před vstupem do Nemocnice Hořovice. | Foto: Petra Horáková

Epidemie koronaviru je v Česku na ústupu, na to reaguje nejen vláda postupným rozvolňováním opatření, ale život se do normálu vrací i na městských úřadech, ale také v nemocnicích. Svá nařízení zmírňuje i vedení nemocnice v Hořovicích. Pacienti již nemusí při vstupu do nemocnice přes takzvaný filtrační stan. Ten je od pondělí zrušený.