Pro obě zařízení platí, že po konzultaci s primářem daného oddělení lze vyjednat výjimku. Situace je v obou špitálech klidná, takže se zatím k dalším preventivním krokům nechystají.

„Považujeme to za první opatření pro ochranu pacientů a našich zaměstnanců. Zatím jsme neudělali další kroky, jako je například uzavření vchodů a zřízení třídění pacientů – takzvané triáže. Co se týče berounské nemocnice, tam se návštěvy nikdy nepovolily a triáž zde zůstala. Je to v obou případech také z důvodu, že potřebujeme omezit pohyb lidí po odděleních,“ vysvětlila mluvčí nemocnic Petra Horáková.

Výjimka pro otce u porodu

Zákaz návštěv se nicméně může dát prokonzultovat s vedením daného oddělení. Výjimku mají i nastávající tatínkové.

„Chápeme, že návštěvy jsou pro pacienty důležité, jde ji tedy uskutečnit se souhlasem primáře. Jinými slovy je samozřejmě potřeba brát ohled na stav pacienta, kdy primář posoudí, zda je návštěva vhodná. Určitě povolujeme otce k porodům, na ty se zákaz nevztahuje,“ podotkla Horáková s tím, že za jakých podmínek půjde návštěvu uskutečnit, lze najít na webu nemocnic pod tlačítkem „jdu na návštěvu“.

V současnosti se oba špitály nepotýkají s dramatickým nárůstem covidových pacientů. „Momentálně jak v Berouně, tak i v Hořovicích máme hospitalizované pacienty v řádu jednotek. K úterý 2. listopadu neevidujeme žádného pacienta s těžkým průběhem, “ doplnila mluvčí.