/FOTO, VIDEO/ Zatímco v některých městech Středočeského kraje si lze pronajmout parkovací místo na ulici, Beroun to už od roku 2019 neumožňuje. Od města si lze pouze pronajmout garáž, ty jsou ale řadu let plně obsazeny. Jedinou možností je zakoupit si parkovací lístek nebo zlevněné oprávnění, což ale nezaručuje, že skutečně najdete volné místo.

„V minulosti mohl žádat o placené vyhrazené stání kdokoli s trvalým bydlištěm v Berouně. V roce 2019 Rada města Beroun schválila Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa, podle nichž mohou o vyhrazené místo žádat pouze osoby ZTP nebo ZTP/P,“ vysvětila tisková mluvčí radnice Jitka Soukupová. Invalidé za vyhrazené místo neplatí, ale musí uhradit náklady na zřízení vyhrazeného parkovacího místa, tedy za vodorovné (bílé vyznačení na vozovce) a svislé dopravní značení (značka s uvedením RZ vozidla). Povolení se vydává na 2 roky a následně je možné ho opět prodloužit.

„Zakoupení, ani pronájem parkovacího místa v Berouně možné není. Je pouze možné si zakoupit zlevněné parkovací oprávnění na placená parkoviště na měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo jeden rok nebo využívat parkoviště P+R, kde je nastavena přijatelná cena 20 korun na 24 hodin a zároveň je možné si zakoupit zvýhodněné parkovací oprávnění až na jeden rok,“ dodala Soukupová. Nicméně už se několikrát stalo, že všechna parkoviště byla plně obsazena. Zejména v době konání velkých kulturních akcí.

„Velmi výhodné je parkování v Parkovacím domě Černý kůň. Už zde máme prodáno zhruba 40% procent karet ročně. Vzhledem k zaváděcím cenám a tomu, že je zde auto zaparkováno za závorou, pod dohledem kamer a ještě na něj neprší, si lidé na parkovací dům velice rychle zvykli. V zahraničí si na nový parkovací dům lidé zvykají zhruba deset let, u nás to bylo za tři roky,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina (Hnutí ANO). Radnice v současnosti pronajímá jen garážová stání v Berouně - Hlinkách, kde je 23 míst pro osobní vozy a 3 místa pro motocykly. „Řadu let jsou ale plně obsazená,“ uzavřela Soukupová.

