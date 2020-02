Uvedl to místostarosta města Michal Mišina a vysvětlil, že na letošní rok vedení města vyčlenilo pro participativní rozpočet milion korun. „Bude to jednodušší varianta, kdy vybereme projekty, na které jsme v rozpočtu pro letošek vyčlenily peníze. Necháme veřejnost hlasovat o konkrétních projektech, kterým zajistíme financování,“ vysvětlil.

Pro Beroun je to novinka. „V minulosti participativní rozpočet v Berouně nebyl. Začneme touto formou, brzy představíme projekty, které by se mohly z těchto peněz realizovat,“ podotkl Mišina.

Jak bude ale samotné hlasování vypadat, se teprve řeší. Letošní pilotní participativní rozpočet počítá buď písemnou, nebo elektronickou formou. „Je to poměrně složitá legislativa, je nutné tomu věnovat více času. Vše bude zveřejněno,“ naznačil. Co město inspirovalo k zavedení participativního rozpočtu?

„Uvažovali jsme o tom už po volbách, je to i v prioritách, jak je stanovuje prohlášení rady,“ uvedl místostarosta. Vedle toho po ostatních městech v republice vedení Berouna sbírá zkušenosti: kde a jak to funguje, jak občané reagují. „Pouštět se bezhlavě do něčeho nevyzkoušeného nemá smysl. Chceme se inspirovat ve městech, kde to funguje a vyhnout se školáckým chybám,“ dodal Mišina.