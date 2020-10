Od středy není možné po deváté večer vyjít z domu, kromě přesně stanovených výjimek, přikazuje jedno z doposud posledních vládních nařízení. Jednou z výjimek je venčení psa, do 500 metrů od domu. Veřejné i soukromé skupiny na sociálních sítích v reakci na to ihned zaplavily vtipy, kdy se lidé dohodli, že si třeba celý bytový dům bude psa půjčovat, aby se mohli projít.

Venčení psa v karanténě - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Že si ovšem lidé v současné době skutečně častěji pořizují psy, potvrzuje i Ivana Stejskalová, která provozuje útulek pro staré psy Azyl Tylda. „Zaznamenaly to kolegyně z jiných útulků. Osobně to nepozoruji, jsme spíše azyl pro staré pejsky,“ říká. Na všemožné žertování na téma pejska, coby propustky po deváté hodině večer, reaguje, že něco na tom být může. „Že by si dělali úplně všichni legraci, to asi ne. Ale nemůžu mluvit za všechny,“ podotýká Ivana Stejskalová.