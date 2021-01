Na sociálních sítí jste se pochlubil novinkou, přenosným příbytkem pro lidi bez domova…

Charitě Beroun jej věnovali zástupci zdejší buňky Pirátské strany. Jsem vždy velmi potěšen, když poznám lidi, kteří nemyslí jen na sebe. Jedná se o jakýsi přenosný příbytek, ve kterém mohou lidé přečkat mrazivé noci. Asi před dvěma lety jej již zkoušeli v Praze. Je to i jedna z cest, jak těm lidem pomoci přečkat mrazivé noci.

Kolik lidí bez domova tento příbytek dostane?

Budou to tři lidé. Ty vytipují sociální pracovníci. Prioritně jej obdrží lidé, kteří na tom již nejsou zdravotně dobře; například se špatně pohybují, žijí dlouhodobě v izolaci pouze v té své lokalitě. Někteří bezdomovci, kteří spadli až na to úplně pomyslné dno a žijí na ulici dlouho, již ztratili hygienické návyky, mají obrovské problémy s alkoholem a postupně odcházejí. Jsou to lidé, kteří na vše úplně rezignovali. U nich hrozí, že by mohli umrznout, chceme jim pomoci. Je potřeba se na ty lidi dívat jako na lidské bytosti, které mají tady na Zemi své místo.

Kolik lidí může ve vašich zařízeních přečkat mrazivé noci?

Bezprostředně jsme schopni ubytovat zhruba 45 osob. Máme deset lůžek noclehárně, kapacita denního centra v Berouně je 25 míst a v Hořovicích deset.

Je ta kapacita dostačující?

Nízkoprahové denní centrum se při spuštění projektu Teplá židle, téměř vždy celé zaplní klienty. Pokud by bylo potřeba, pak personál zařídí, aby se klienti nějakým způsobem prostřídali a mrazivé noci přečkali bez úhony. Zároveň se snažíme lidem poskytnout základní jídlo.

Jak moc jsou lidé a firmy v této těžké době solidární?

Daří se nám sehnat jídlo ať už z potravinové banky, nebo z darů. Chtěl bych ocenit solidaritu, se kterou jsme se setkali. Je řada firem a nadací, které bych rád ocenil za solidaritu. Všechny jsou vyjmenované na webových stránkách. Té sounáležitosti při obou vlnách pandemie si nesmírně vážíme a děkujeme. Je to pro nás i jisté ocenění za práci, kterou děláme.