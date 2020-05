Na začátku května začala platit nižší sazba DPH pro vodné a stočné, což znamená, že neplátci daně, kteří jsou zákazníky VaK Beroun, budou mít levnější vodu. V současné době platí zákaznicí za jeden kubík vodného včetně DPH 100,67 korun, za vodu 55,66 korun. To se ale od května změní.

„Cena bez DPH zůstává stejná, takže domácnosti ušetří více než čtyři koruny na každém kubíku vody,” vysvětlil ředitel společnosti Jiří Paul s tím, že daň z přidané hodnoty do výpočtu ceny vlastně vůbec nevstupuje. Provozovatelé ji jen vyberou a odevzdají státu, stejně jako řadu dalších daní a poplatků. Ty i po snížení sazby DPH představují více než 30 procent celkové ceny vody. Podle ředitele společnosti to znamená, že vodohospodářům tak rozhodně nebudou chybět peníze na uskutečňované investice a také služby zákazníkům.

Ke zvýšení ceny vody kvůli epidemii koronaviru nedojde, naopak v příštím roce by měla voda zejména po rodiny s dětmi zlevnit. „S vyššími náklady hlavně na ochranné pomůcky si musíme poradit v letošním rozpočtu. Je to riziko, se kterým by měl provozovatel počítat,“ řekl Jiří Paul a dodal, že společnost už vydala navíc téměř milion korun. Další úprava ceny chystá společnost od nového roku. „Společnost bude s regionální cenou vodného přecházet na takzvanou dvousložkovou cenu. Tato úprava bude znamenat snížení ceny zejména pro domácnosti s více členy, tedy rodiny s dětmi,“ dodal ředitel.