Nejvíce rezervací tam mají na druhý a třetí prosincový víkend. Například na 15. prosince je rezervováno 38 šatů. Zato lednové termíny jsou ještě poměrně volné.

Zdroj: Hájíčková Jana

„Nejvíce se půjčují šaty modré, červené a zelené. Zelená se přitom ještě loni vůbec nepůjčovala,“ vysvětluje Marková.

Půjčovné na maturitní ples je dva a půl tisíce korun, u tanečních to může být jen patnáct set korun za jedny šaty, pokud si dívka vybere v půjčovně modely na všechny tři plesy.

„Dívky si vyberou šaty a zaplatí zálohu tisíc korun. Pak přijdou týden před vyzvednutím na zkoušku, v pátek si šaty vyzvednou a v pondělí je vrátí,“ dodává Marková s tím, že v případě potřeby šaty na místě i zkracují a zabírají. Pokud tanečnice šaty poškodí, musí uhradit opravu.

„Půjčujeme i různé doplňky a šperky. Nejvíce si dívky do tanečních půjčují korunky,“ připomíná Hana Marková.

V Elle mají i velký výběr pro chlapce a muže, nabízejí 150 pánských obleků. Půjčovné stojí 1700 korun za oblek, 200 korun za košili a 100 korun za kravatu. „Nejvíce se letos půjčují tmavě modré obleky. Máme mnoho barev kromě béžové, takové obleky vůbec nikdo nechce,“ dodává Marková.

Lesklý oblek je o pár stovek dražší

Podobně bohatou nabídku má i další hořovická půjčovna, Svatební salon Petra, kde si dámy rovněž mohou vybírat ze tří stovek plesových šatů. Nejvíce rezervací, osm, tam mají na 16. prosince.

„Nejvíce se letos půjčuje červená a modrá barva,“ potvrzuje Renata Nováková, majitelka salonu, kde je půjčovné šatů do tanečních 1400 korun a na maturitní plesy 2500 korun.

Na zkoušky před společenskou událostí se chodí v úterý. „Dívky musí mít s sebou boty, abychom mohli délku šatů dobře naměřit,“ připomíná Nováková. Ve čtvrtek si pak zákaznice šaty, které jsou vyprané a naškrobené, vyzvedne, v pondělí je pak vrací.

Také zde je například při roztrhnutí šatů nezbytné zaplatit opravu. „Nestává se to ale často,“ říká majitelka salonu.

Pro pány jsou v nabídce obleky, fraky, lesklé, bílé, modré i černé smokingy. Nejvíce prý jdou na odbyt modré smokingy. „Půjčovné obleků stojí 1100 korun, 1500 korun lesk, 1500 korun smokingy, 2000 korun frak, košile 100 korun a kravaty jsou z lásky zadarmo,“ směje se Nováková.

Otevírací doba půjčovny Ella je od pondělí do pátku od 10 do 17.30 hodin, v sobotu od 9 do 11.30 hodin.

Otevírací doba salonu Petra je od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin, v sobotu po dohodě.

V berounském Svatebním salonu Lucie už plesové šaty nepůjčují, jen prodávají. Ceny se pohybují od 690 do 4500 korun.