I když už se několik let běžně používá, stále se jedná se o relativně novou technologii, jak potvrdil vedoucí projektu Jan Novák. „Základem je, že směs obsahuje méně jemného kameniva, což umožňuje snadnější odtok vody. Její další schopnost je snížení hlučnosti projíždějících vozidel. Princip v podstatě spočívá v otevřené struktuře směsi a s narůstající rychlostí se protihlukový efekt projevuje výrazněji, ve městech je přitom stále velmi efektivní,“ říká Novák.

Aby byl výsledný koberec co možná nejkvalitnější, pokládka se musí uskutečnit najednou, což byl důvod, proč musely být ulice v Králově Dvoře o víkendu uzavřené. „Bylo nutné povrch položit na celou šířku vozovky. Kdybychom to dělali po částech, tak se uprostřed musí udělat spojovací spára, což by mohlo vést ke snížení životnosti,“ vysvětlil projektant.

Nevýhodou drenážního asfaltu je, že je náročnější na údržbu a měl by se pravidelně čistit. V opačném případě svoje vlastnosti ztrácí. Životnost, která úzce souvisí s údržbou, je podobná s klasickým asfaltovým povrchem, tedy kolem 25 let. Některé zdroje uvádějí, že trvanlivost akustického efektu se pohybuje kolem 10 let.

