Auta sjíždějící z dálnice D5 na Koněpruskou ulici, kde musela pokračovat na kruhový objezd k vlakovému nádraží, už mohou odbočit přímo na centrum Berouna. „Vůbec jsem nevěděla, že to bylo kvůli uzavřené silnici do Králova Dvora. Myslela jsem si, že to bylo kvůli kolonám na dálnici. Jenže tím se přesunul problém na kruhový objezd u vlakového nádraží, takže se tvořila kolona od Zavadilky. Jsem ráda, že to skončilo,“ nechala se slyšet řidička Olga Karasová z Tetína.

Velká rekonstrukce Plzeňské ulice se blíží do finále. Část bude už brzy otevřena

Jediným problémem zůstává, že městská hromadná doprava stále jezdí po objížďce. „O předčasném ukončení objížďky jsme se dozvěděli v pátek a od té doby řešíme návrat autobusů na svou původní trasu. Není to ale jednoduché, protože potřebujeme schválení od dopravce Arriva a Krajského úřadu. Změna trasy na původní byla schválena až na 1. listopad. Nicméně věříme, že se nám podaří se zmíněnými subjekty dohodnout dřív a už příští týden by se mohly autobusové linky vrátit na své původní trasy,“ sdělil tiskový mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal.

Rekonstrukce byla společnou akcí Středočeského kraje a měst Berouna a Králova Dvora. Opravou prošla silnice Plzeňská (II/605) a Jungmannova (III/2365). Letos začaly práce v Králově Dvoře rekonstrukcí mostu přes Dibeřský potok poblíž domu s pečovatelskou službou a pokračovaly do prázdnin ke kruhovému objezdu před hypermarketem Albert. O prázdninách až do pondělka se pak opravoval úsek Plzeňské ke světelné křižovatce před prodejnou Lidl.

Foto: Plzeňská a Jungmannova v novém. V Králově Dvoře se jezdí po tichém asfaltu

„Jsem moc rád, že se stihla silnice otevřít dřív, protože se uvolní nájezdy na Třídu Míru v Králově Dvoře. Ve špičkách, okolo osmé a patnácté hodiny, to tam bylo zasekané. A doufám, že se vrátí autobusy co nejdřív, protože je pro ně lepší jezdit spodem, než se potácet nahoře v uličkách. Naštěstí jezdím autobusy minimálně, spíš autem,“ prohlásil Aleš Stolárek z Králova Dvora.