Světelné omezení bylo z Plzeňské ulice oficiálně odstraněno v poslední prázdninový den. Nyní provoz může volně proudit, a jak potvrdilo město, zprovozněny byly také místní autobusové zastávky, a to v obou směrech.

Pokládka finálního povrchu, takzvaného tichého asfaltu, se uskutečnila během předposledního prázdninového víkendu a právě kvůli speciální struktuře asfaltu musel být celý úsek během prací zcela uzavřen. Protihlukových silničních technologií je několik, v Králově Dvoře použili takzvaný asfaltový drenážní koberec. Ten se většinou pokládá v tří až čtyř centimetrové vrstvě na standardní asfaltový povrch. Společně s protihlukovým efektem má speciální směs také dobrou schopnost odvádět vodu z vozovky, což v důsledku výrazně snižuje riziko aquaplaningu, a pro svoji hrubší strukturu též zlepšuje protismykové vlastnosti.

„Základem je, že směs obsahuje méně jemného kameniva, což umožňuje snadnější odtok vody. Její další schopnost je snížení hlučnosti projíždějících vozidel. Princip v podstatě spočívá v otevřené struktuře směsi a s narůstající rychlostí se protihlukový efekt projevuje výrazněji, ve městech je přitom stále velmi efektivní,“ uvedl vedoucí projektu Jan Novák.

Aby byl asfaltový povrch co možná nejkvalitnější, pokládka se musela uskutečnit najednou, což byl důvod celkové uzavírky. „Kdybychom to dělali po částech, tak se uprostřed musí vytvořit spojovací spára, což by mohlo vést ke snížení životnosti,“ doplnil projektant.

Náročnější údržba

Nevýhodou drenážního asfaltu je, že je náročnější na údržbu a měl by se pravidelně čistit. V opačném případě svoje vlastnosti ztrácí. Životnost, která úzce souvisí s údržbou, je podobná klasickému asfaltovému povrchu, tedy kolem 25 let. Některé zdroje uvádějí, že trvanlivost akustického efektu bývá asi deset let.

Práce ale zdaleka nejsou u konce. Symbolické otevření nového kruhového objezdu projekt poslalo do další fáze a pokračuje se především v ulici Jungmannova směrem od základní školy k Zahořanům. Rekonstrukce celkově potrvá až do prosince příštího roku, v úseku vzniknou ještě další dva kruhové objezdy a oprav se dočkají také oba mosty přes Dibří potok. Hlavním investorem akce je Středočeský kraj, se kterým na projektu spolupracují města Králův Dvůr a Beroun. Náklady se odhadují na 146,5 milionu korun.