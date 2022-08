Klasickou „téčkovou“ křižovatku tak nahradí vznikající kruhový objezd, který průjezd mezi ulicemi výrazně zjednoduší. Radnice navíc vyhlásila anketu, jaký přírodní motiv by se uprostřed objezdu mohl objevit. „Podobně jako u objezdu u Alberta jsme i zde chtěli nechat vybrat veřejnost, jaké stromy, keře či květiny by novému objezdu Na Knížecí mohly dominovat. Ze čtyř návrhů jsem vybral dvě vizualizace a umístil je na facebook. Napsalo přes čtyři stovky lidí, což jsem v dobrém slova smyslu upřímně nečekal. Rozhodli jsme se tedy, že výběr necháme na nové vedení radnice, které přijde po volbách,“ prozradil starosta s tím, že k sázení by mělo dojít někdy na podzim.

Nový 'kruháč' Na Knížecí v Králově Dvoře by měl být hotový do konce prázdnin

Kruhový objezd Na Knížecí by měl být hotový s příchodem nového školního roku. Součástí prací je pokládka speciální asfaltové směsi, která má pomoct se zmírněním hluku z dopravy. „Na termíny jsme v této době dost opatrný, ale plánuje se, že jeden víkend před koncem prázdnin bude celá ulice uzavřena a firma zde položí takzvaný tichý asfalt. Kdy to přesně bude, oznámíme s dostatečným předstihem. Povrch je potřeba položit najednou, proto musí dojít k celkové uzavírce. Od následujícího pondělí už to ale bude otevřené,“ vysvětlil starosta.

Co se týče Jungmannovy ulice, na jejímž konci sídlí stejnojmenná základní škola, zprůjezdnění by se taktéž mělo stihnout do konce prázdnin. Takže by rodiče neměli mát obavu, že se ke škole autem nedostanou. Do konce prosince by měla být ulice zprovozněna celá včetně kruhové křižovatky v Zahořanech.

Velká rekonstrukce Plzeňské a Jungmannovy ulice potrvá do prosince příštího roku a v projektu stavby vzniknou celkem tři nové kruhové objezdy. Opravy se budou týkat i dvou mostů přes Dibří potok. Investoři celé akce jsou města Králův Dvůr, Beroun a Středočeský kraj. Rekonstrukce vyjde zhruba na 146,5 milionu korun.