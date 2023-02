„První masopust tu proběhl v roce 2012, letos to tedy bude už jedenáct let od prvního obnoveného ročníku. U zrodu byla tehdy hlavně moje dobrá kamarádka Katka Vacková, která o návrat masopustu do Koněprus velmi usilovala. Bohužel už šest let není mezi námi. Ještě předtím, když jsem za ní jezdila do nemocnice, mě ale požádala, abych to vzala za ni,“ říká předsedkyně spolku Jaroslava Čampulová s tím, že na návratu koněpruského masopustu se výrazně podílel i tehdejší starosta obce Jiří Bartoš.

V dávné minulosti se v obci masopusty pořádaly, žádné podrobnosti ale nejsou známy. Jisté je pouze to, že místní masopustní historie sahá až do období mezi první a druhou světovou válkou.

„Máme v rámci obce takový projekt, kdy nahráváme vzpomínky pamětníků. A podařilo se nám zaznamenat i vyprávění nejstarších občanů, kteří bohužel už také nežijí. Ti přinesli svědectví, že ještě před válkou v naší obci masopusty byly. Fotky z té doby se však před námi stále skrývají, ale víme, že se oslavy konaly v hostinci U Žáků,“ vysvětluje člen spolku a kronikář obce Libor Kašička.

Hrstka lidí na začátku, dnes početný průvod

Obnovený koněpruský fašank před jedenácti lety proběhl velmi komorně, když se před budovou bývalé obecní školy sešla pouhá hrstka místních. S postupem času se ale každoročně do obce sjíždí stále více přespolních. Nyní obcí v průvodu projde i několik desítek lidí, kteří navštíví kolem dvaceti domů.

„Velkým lákadlem jsou určitě vepřové hody z pravé domácí zabijačky. Máme zajištěny znamenité řeznické mistry, což je důležitý základ. Stejně tak to je s hudbou, kterou zajistí náš výborný harmonikář Jindřich Egner, který hraje s kapelou Kamarádi staré řeky. Jindra hraje skvělé pamflety, které se k masopustu hodí,“ připomíná Jaroslava Čumplová.

Přitom je snahou držet i lidové ceny. „K tomu čepujeme výborné lokální pivo Fabián z Hostomic,“ dodává Libor Kašička.

K masopustu neodmyslitelně patří masky. V Koněprusech se mohou pochlubit ojedinělými maskami slepice či draka, které do středočeské obce přivezli kamarádi z Vysočiny. „Jezdí k nám pravidelně a ten rok před příchodem pandemie našemu spolku masky věnovali. Vedle těch tradičních, jako je Moučňák, Masopust a Slamák či medvěd a bába s nůši, se tu pravidelně objevuje řada dalších, třeba kominík, nádražák, starý hasič - a to už se dostáváme k lidové tvořivosti, kdy to bývá opravdu pestré a nápadité,“ vypráví Libor Kašička.

Od časného rána bude v obci vonět ovar

Sobotní masopust v Koněprusech zahájí už v 10 hodin pozvání na ovar, který se začíná vařit brzy ráno. Chybět nebude kroupová polévka, guláš a samozřejmě jitrnice a jelita.

Kolem jedenácté hodiny průvod vyrazí na Bítov. „Po návratu přijde vhod posilnění u školy a kolem jedné hodiny starosta udělí právo masopustní a pokračuje se po Koněprusech,“ říká předsedkyně spolku s tím, že posléze bude veselení pokračovat v sále bývalé školy.