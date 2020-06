Když se k tomu přidalo navíc vyloženě teplé jarní počasí, snášeli domácí karanténu i lidé z rizikové skupiny mnohem snadněji. Někteří makléři pak po této zkušenosti zaznamenali nárůst poptávky po zahrádkách.

Kvůli epidemii koronaviru přijala vláda mimo jiné opatření zakazující volný pohyb osob na území České republiky, který byl po zhruba dvou měsících zrušen. V prvních dnech se pro mnohé jednalo o nikterak nepříjemnou záležitost, ovšem jak přibývaly další a další dny strávené pouze v domácím prostředí, někteří lidé začali situaci hůře snášet.

„Žiji s dětmi a se svojí maminkou v panelovém domě. I když někteří chodili i v době karantény na procházky po okolí, já jsem měla strach a svoji osmašedesátiletou maminku a nikam jsme nechodili. Musím říci, že to bylo někdy doslova peklo, navíc doma dva syny ve věku sedm a pět let,“ sdělila prostřednictvím sociálních sítí Deníku obyvatelka Berouna Miluše H. Zároveň napsala, že lidem, kteří vlastní kus pozemku v přírodě trochu záviděla. „Určitě na tom byli lépe, protože se mohli odreagovat, jinak zabavit děti. My jsme byli zavření v bytě, z televize se nás jen valily negativní zprávy. Nebylo to příjemné období,“ dodala s tím, že kdyby se ji podařilo ušetřit nějaké peníze, možná by o koupi pozemku přemýšlela.

A rozhodně není sama, kdo takto uvažuje. Realitní makléři zaznamenali zvýšený zájem o takovéto pozemky. Nejedná se sice o žádný veliký boom, nicméně oproti předchozím rokům zvýšená poptávka tu podle nich je. Potvrdil to například Miroslav Herain z realitní kanceláře RE/MAX. Ovšem s tím, že zájem lidé projevují hlavně tehdy, pokud se na pozemku vyskytuje nějaká stavba jako například domek nebo chalupa, nejlépe pak s vodou a elektřinou.

„Pokud se jedná čistě jen o zahrádku, zvýšení zájmu až tak závratné není. Mluvíme například o pěti až deseti procentech oproti obvyklé částce,‟ shrnuje Miroslav Herain ze svého pohledu situaci v republice. Podle něj poptávka oproti předchozím letům posílila, a s ní vzrostly i ceny minimálně o deset až patnáct procent. Prodávající mají možnost vybírat si nebo soutěžit o nejvyšší nabídku.

„Evidujeme celkově zvýšený zájem, tedy nejen na pozemky se zahradou a podobně. Oproti dubnu loňského roku se zvýšila poptávka o zhruba deset procent. Takže trh s nemovitostmi funguje nadále, stejně tak ani neklesají ceny,“ reagovala na dotaz Deníku Regina Svatá, vedoucí pobočky M&M v Berouně. A podobnou zkušenost přidávají i další Deníkem oslovení realitní makléři.