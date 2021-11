Pořadatelem tanečního klání je Taneční Klub Romany Chvátalové. „Od 9 ráno do 16 hodin budou soutěžit všechny věkové kategorie, junioři, mládež, dospělí i senioři. Aktuální časový harmonogram jednotlivých kategorií bude znám v pátek, zveřejněn bude na stránkách Českého svazu tanečního sportu (ČSTS) v sekci Kalendář soutěží,“ uvedla trenérka a majitelka klubu Romana Chvátalová.

Město Beroun reprezentují letos pouze dvojice takzvaného synchrodance. „ČSTS tímto dává příležitost slečnám bez partnera, aby mohly studovat techniku latinskoamerických tanců. Naše taneční páry mají bohužel již vyšší taneční třídu, než jaká je vypsána pro Beroun. Za co jsem ale velmi ráda, že celkově zájem o tento sportovní obor vzrůstá a to hlavně u dětí a dospělé populace. Jsme také rádi, že se po dlouhé pauze taneční soutěž vrací zpět do Berouna,“ podotkla trenérka.

Tanec je podle Chvátalové velmi kvalitním využitím volného času. „Kromě toho, že se dítě baví, získává také nedocenitelné návyky, jako je kladný přístup k povinnostem, zodpovědnosti, píli, výkonnostní motivaci a kolektivnímu cítění. V neposlední řadě tanec podporuje naprosto prokazatelné zlepšení obratnostních schopností, pružnost, rovnováhu, pohybové paměti a prostorovou orientaci. Velký důraz je také kladen na správné držení těla,“ vyjmenovala přednosti tohoto sportu trenérka.