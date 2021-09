Do Berouna proudila auta ze všech směrů a koutů České republiky a lidé poté procházeli po Husově náměstí, kde byly stánky s nejrůznější keramikou (mísy, hrnečky), keramickou dekorací, ale také s občerstvením, kde pravděpodobně vyhrávaly topinky s česnekem, přímo před zraky návštěvníků opékané.

Po oba dva víkendové dny byl Beroun opět, a to již po pětadvacáté, centrem hrnčířů, kteří se sjeli do města z celé České republiky, jelikož se tam konaly mezi návštěvníky velice oblíbené a hojně navštěvované hrnčířské a řemeslné trhy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.