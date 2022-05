OBRAZEM: Točník se vrátil do pravěku. Rodiny se vydaly na cestu do minulosti

Jakýsi nultý ročník trhů proběhl už v roce 1997, kdy se v Berouně původní hrnčířské trhy konaly vždy na podzim v rámci Dnů evropského dědictví. „Tohle byl takový nápad mého tatínka, berounského rodáka a výtvarníka Vladimíra Izbického. Hodně jsme jezdili na trhy do německého Dießenu či rakouského Gmundenu, kde nás to velmi inspirovalo,“ vzpomíná Izbická. Tehdy v Česku nebávalo vůbec zvykem s keramikou na trh vyrazit. „Takže si pamatuji, jak to tenkrát nebylo zaběhlé, jak tatínek jezdil po těch keramicích a zval je. Všichni si tehdy klepali na čelo, co by dělali na nějakým trhu, když například dělá dvoumetrový džbán,“ směje se Izbická.

V Berouně se poprvé sešlo kolem 70 vystavovatelů, aby na náměstí své výrobky představili. Už tento první ročník získal velké obliby, s kterou postupně rostl zájem jak od výrobců, tak i návštěvníků. „No a právě pro velký zájem, a protože já i táta máme rádi užitné řemeslo, jsme se rozhodli udělat v květnu ještě jedny trhy, které by se věnovali právě užitému uměleckému řemeslu. To bylo v roce 2002," přiblížila historii Izbická. Nyní do Berouna jezdí několik stovek výrobců, a to jak z české republiky, tak i ze zahraničí. „Protože jsou trhy rozděleny do těchto tří termínů, povedlo se nám prostor náměstí hezky provzdušnit. Takže o víkendu tu byly necelé dvě stovky vystavovatelů. Bylo tak více místa, takže si lidé mohli více všímat tvorby, která byla mimochodem neuvěřitelná,“ podotkla Izbická.

Druhá část jarních trhů se uskuteční o víkendu 11. a 12. června, která bude taktéž věnována drátenickému řemeslu. Za měsíc se zájemci mohou znovu těšit nejen na české a moravské keramiky, ale také maďarské či španělské a slovenské tvůrce.

„A samozřejmě zveme i na trhy v září, kdy se oslavuje evropské společenství. Moc ráda bych zároveň touto cestou poděkovala celému týmu pořadatelů a zdravotníků a vůbec všem, kteří se trzích podíleli. A také děkujeme vedení města za velkou podporu," dodává Izbická.