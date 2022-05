„Jakmile se v Berouně na konci února objevili první uprchlíci, vytvořili jsme skupinu studentů a od 1. března jsme je začali učit,“ říká ředitelka školy Henrietta Mottlová. Na kurzy se jí hlásili studenti, kteří chtěli za hodiny platit, i ti, co si to nemohli dovolit. Těm ředitelka ráda částečně přispěla ze svého.

S příchodem dalších uprchlíků je potřeba jazykové kurzy rozšířit. Ve škole nabídli místo pro další výuku. Navíc se jim povedlo zařadit středoškolské ukrajinské studenty do přípravných kurzů k maturitě.

„Začátkem května mne oslovili z městského odboru školství. Na otevření dalších kurzů jsme se bez váhání dohodli s místostarostou Dušanem Tomčou a vedoucí odboru školství Květuší Slavíkovou. Na jejich podnět jsem v rámci jejich Grantové výzvy Ukrajina 2022 podala Nadaci Tipsport žádost o dotaci na podporu výuky. Ta byla do několika dnů schválena,“ říká ředitelka.

V pondělí 9. května tak otevřeli třídy pro dalších 20 studentů. Zájem lidí o kurzy, které do školy směřuje berounské centrum pomoci, je v tuto chvíli enormní, proto budou pokračovat i během prázdnin. „Pro tyto potřeby jsme vyhradili obě učebny v horním patře. Máme tak zajištěné místo i učitele. V současnosti k nám dochází přes 40 studentů ranního i odpoledního studia a další studenty plánujeme postupně nabírat,“ doplnila ředitelka.

Kurzy češtiny by ve škole měly pokračovat, dokud o ně bude zájem. V tomto případě už budou ale muset hledat sponzory, kteří by jim pomohli pokračovat. "Ještě ladíme, jak kurzy nastavíme, co se týče jejich délky a profesního zaměření. Také bychom rádi otevřeli odpolední kurzy pro děti, které chodí do našich základních škol. Všechno se to bude odvíjet od zájmu studentů, jaké jazykové úrovně chtějí nebo potřebují dosáhnout.“ uzavřela ředitelka Mottlová.