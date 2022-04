„V obci ještě jedno takové hřiště dlouho chybělo. Máme tady hřiště u základní školy a na dvoře obecního úřadu, nicméně to bylo pořád málo. Pak rodiče chtěli nějaké hrací prvky, kam by mohli chodit s dětmi do šesti let. Tohle hřiště je tedy pro ty nejmenší,“ říká starosta Loděnice Václav Bauer, který se ujal slavnostního přestřižení pásky.