Archy s určitým námětem vyrobí vždy jeden závod a posléze jsou distribuovány do vybraných regionů. „Protože jsou minimální výrobní dávky mnohem vyšší, vždy se vyrobí konkrétní téma, například zrovna vánoční, v jednom závodě a poté se archy distribuují do všech zvolených regionů v Česku i na Slovensku. Tam je dále rozdáváme do škol či školek stejně tak jako i zde na Berounsku,“ vysvětluje Kaprhál.

Například se letos archy znovu dostaly také do Základní školy v Komárově, kde se kartonových vánočních motivů ujaly děti z třídy 3.A, kterou má na starosti třídní učitelka Simona Vlčková. „Děti si tvary vybarvily, kdy použily k dozdobení různé přírodniny, jako jsou třeba pírka. Vše, co jsme dneska s dětmi vytvořily, posloužilo jako ozdoby na náš vánoční stromek. Děti práce moc bavila a pokaždé se těší na pojetí nových dekorací,“ uvedla učitelka.

Firma podobných projektů dělá vícero druhů a nesoustředí se pouze na ty nejmladší. „Protože jde z tvarů sestavit a slepit prakticky cokoliv rádi s těmito polotovary pracují i senioři. Takže velmi ochotně archy distribuujeme i do domů seniorů, konkrétně například na Opavsko a Olomoucko. Momentálně jsme na Berounsku měli předem domluvený domov v Hořovicích, ale covid nám to zatím zhatil,“ dodal Kaprhál.